SARONNO – Sembra un’immagine di altri tempi, oppure arrivata direttamente dai giorni della pandemia ed invece è stata scattata stamattina prima delle 10,30 in via Padre Monti.

Si vedono una ventina di saronnesi in coda in attesa di acquistare il pane. Si trovano tutti fuori dal negozio e dentro ci sono altri clienti che stanno facendo acquisti. C’è chi ha preso l’attesa con filosofia facendo due chiacchiere con il vicino, ringraziando che la via fosse ombreggiata vista la giornata calda, e chi invece si è lamentato dei tanti panifici chiusi in città e soprattutto in centro. Già perchè l’insolito scatto sarebbe dovuto proprio dal periodo di vacanza unito al fatto che, fenomeno già notato empiricamente in più ambiti, sono molti che per motivi di necessità o di lavoro o quest’anno anche per riparare i danni del maltempo, si trovano a passare Ferragosto a casa.

Già ieri per i saronnesi code in posta per un malfunzionamento allo sportello dell’ufficio centrale di via Varese.

