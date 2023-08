x x

SARONNO – Si è conclusa oggi la novena al Santuario un’antica formula di preghiera rivolta alla Madonna dei Miracoli dal 6 al 14 agosto. L’iniziativa è stata realizzata in occasione per l’anno giubilare.

Da domenica 6 fino a lunedì 14 agosto, al termine della Messa delle 18 è stata riproposta (ritraducendola e commentandola) una antica novena alla Madonna dei Miracoli di Saronno «per ottenere una grazia speciale» (con l’imprimatur del beato cardinal Ferrari), nella quale si ripercorrono le diverse sfaccettature del ruolo che Maria ha ricevuto nel compimento del progetto di Dio (la Madonna durante la presentazione al Tempio, come nostra Madre, concepita senza peccato, all’annuncio dell’Angelo, ai piedi della Croce, Assunta in cielo, dal Cuore Immacolato, Mediatrice delle Grazie, Madonna dei Miracoli).

Anche nel mese di agosto sono proseguiti i pellegrinaggi organizzati e le visite dei singoli fedeli in occasione dei festeggiamenti per i 525 anni dalla posa della prima pietra del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. In maggio la catechesi «L’imitazione di Maria» ha riscosso un buon successo: più di 150 fedeli hanno affollato il Santuario per seguire le meditazioni di don Massimiliano Bianchi (nominato Missionario della Misericordia da papa Francesco fin dal Giubileo Straordinario del 2016) sulle «Sei parole di Maria nei Vangeli».

(foto da facebook)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione