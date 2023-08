x x

PARCO GROANE – Per Ferragosto come da tradizione in tanti vorranno mangiare all’aperto e sono tante le domande sulla possibilità di fare picnic e accendere griglie all’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea.

La prima indicazione da dare riguarda le ordinanze di Regione Lombardia per tutto il territorio ed eventuali ordinanze Comunali. Come ricorderete in aprile a causa di siccità e vento la Regione ha dichiarato il Codice arancione lo stato di alto rischio per incendi boschivi.

Il Parco delle Groane rimane poi un luogo fragile e da preservare. Chi vi entra deve quindi rispettare il regolamento per le attività di tempo libero e per l’accesso, che si può consultare in toto sul sito (www.parcogroane.it) nella sezione Regole Piani.

All’interno della nostra area protetta vi sono apposite aree attrezzate per il pic-nic (per individuarle basta scaricate la cartina, sempre dal sito, nella sezione Mappa oppure si può passare a ritirarla gratuitamente nella sede del parco).

Le 5 aree picnic nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea:

Area Pic Nic del Canale Villoresi – Garbagnate Milanese

Area Pic Nic di via Lombra – Limbiate

Area Pic Nic di Sant’Andrea – Misinto

Area Pic Nic del Gheppio – Cogliate

Area Pic Nic dei Laghi della Mordina – Mariano Comense

Il Parco non gestisce alcuna prenotazione per le aree. L’eventuale barbecue (sono assolutamente vietati i fuochi a terra) va portato da casa. Ci si deve munire di una tanica d’acqua per spegnere le braci, evitare in ogni modo di posizionarsi sotto le fronde degli alberi e bisogna lasciare perfettamente pulita l’area dopo il pic-nic.

Per i trasgressori sono previste sanzioni.