SARONNO – Re Carlo III ha conferito al saronnese neo professore Luciano Silighini Garagnani l’onorificenza di Membro (MBE) nella divisione civile dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico (The Most Excellent Order of the British Empire) per le attività svolte con la sua fondazione OUI nelle opere di aiuto in Sudafrica verso le popolazioni povere e i malati di aids sopratutto i bambini.

Le onorificenze britanniche vengono assegnate in base al merito, per risultati o servizi eccezionali su consiglio del governo, di fatti il titolo concesso a Silighini – attualmente il secondo italiano nominato dal Re Carlo dopo la sua incoronazione – è stato pubblicato questa settimana sul bollettino ufficiale britannico a seguito del decreto firmato dal Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri quattordici reami del Commonwealth.

La fondazione Oui, acronimo di Organizzazione Umanitaria Internazionale è stata fondata dallo stesso Silighini a Saronno nel 2020 con lo scopo di prestare aiuto in quei paesi dove i diritti delle donne e dei fanciulli siamo messi a dura prova ma anche un aiuto verso le popolazioni colpite da calamità. Nel Sudafrica Silighini è attivo come membro della confraternita del Beato Gerardo,l’organismo di soccorso dell’Ordine di Malta nel territorio africano e proprio verso l’ente si svolgono gli aiuti per i poveri e i tanti malati di hiv nella zona. Da Frater Gerard,responsabile dell’ente in Sudafrica sono subito arrivati i complimenti a Silighini per la fresca nomina.