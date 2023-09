x x

SARONNO – “C’è qualcosa di peggio del raccontare bugie e di pubblicarle senza verifica? Si. C’è la scelta consapevole di reiterare la bugia addirittura fingendo di dimenticare cosa si è detto. E ancora peggio è che ci sia qualcuno che pubblichi la bugia sulla bugia dopo che è stato dimostrato che aveva diffuso un falso allarme che squalifica chi lo pubblica.” Questo il primo spunto di commento dell’Assessore alla Mobilità Franco Casali alla sorprendente replica di una lista politica di fronte alla dimostrazione del fatto che tutto il procurato allarme del loro comunicato di giovedì sull’aumento del biglietto era privo di ogni consistenza e che il biglietto urbano da ieri non è aumentato. “Consiglio”, continua Casali, “ai saronnesi di rileggere il comunicato stampa di una lista politica che l’altro ieri diceva senza se e senza ma che dall’1 settembre aumentava con certezza il biglietto urbano e per giunta solo a Saronno e il Comune non aveva avvertito. Oggi gli stessi burloni, beccati dopo la più grande favola raccontata ieri, fingono di non averlo mai detto, ma di aver parlato solo di ipotesi. A queste persone e a questo modo di fare politica, con in testa non l’interesse della città ma solo il disprezzo della realtà per pura propaganda, non ha senso neanche replicare. Di certo stupisce che ci sia qualcuno che, dopo una falla così clamorosa presa sia da chi ha raccontato la bugia che da chi l’ha pubblicata, abbia scelto comunque di ridare spazio alla seconda bugia in poche ore. Ma i saronnesi capiscono bene il senso di entrambe le scelte e da oggi sanno distinguere ancora meglio e con ancora più prove tra chi lavora per la città come noi e chi procura panico gratuito per altre ragioni”.

LA PRIMA NOTA DI AZIONE

LA REPLICA DI CASALI

LA SECONDA NOTA DI AZIONE

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione