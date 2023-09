COGLIATE – Oggi inizia il nuovo anno scolastico. La lista civica “Progetto in Comune” di Cogliate ha voluto trasmettere un messaggio di auguri a tutti gli alunni, ai docenti e alle famiglie. “I nostri bambini e i nostri ragazzi si apprestano a tornare sui banchi di scuola – si legge nel comunicato della lista civica – i più piccoli e le più piccole, per la prima volta, entreranno a far parte di un mondo fatto di anni da contare con le dita di tutte e due le mani. Scopriranno che due parole scritte allo stesso modo possono avere significati molto diversi: la parola “amare” è un verbo all’infinito bellissimo, ma anche un aggettivo plurale usato per rovinare il gusto delle cose. Inizieranno a decodificare tutto ciò che li circonda con lettere e numeri in una avventura straordinaria che li attende. I ragazzi e le ragazze più grandi ritroveranno i loro amici e compagni. Vivranno cambiamenti, sperimenteranno successi e cadute, proveranno a lavorare da soli o in squadra ed infine avranno opportunità che certamente formeranno loro stessi e il loro futuro.”

“Come adulti, genitori, docenti, istituzioni e amministratori, insomma, come comunità educante – afferma la consigliera comunale Annamaria Uboldi – siamo tutti chiamati, ciascuno nel suo ruolo e con le proprie responsabilità, a far sì che la scuola sia, per piccoli e grandi, un luogo culturale aperto, moderno ed inclusivo sempre. Un luogo pieno di possibilità e di futuro. Un luogo dove tutti possano trovare accoglienza e comprensione.”

“Il primo giorno, si sa, porta con sé tante emozioni – conclude Uboldi – noi della lista Progetto in Comune auguriamo a tutti di viverle al meglio.”