SARONNO – SOLARO – E’ Mauro Lattuada a raccogliere e dare voce alle segnalazioni, proteste e richieste dei residenti della zona al confine tra Saronno e Solaro che complice anche la divisione in frazioni, Cascina Emanuela e Cascina Colombara, finisce per essere dimenticata e inascoltata.

“L’esempio più evidente – spiega il saronnese – è la torre faro della rotonda tra Saronno, Solaro e Ceriano Laghetto. E’ incredibile ma è spenta da anni. Crea una situazione di grande pericolo per gli automobilisti (soprattutto quelli che non conoscono la zona) ma malgrado le segnalazioni dei cittadini, del comune di Solaro e mie visto che ho scritto personalmente e chiamato diverse volte Città metropolitana (che ne ha la competenza) niente è cambiato. E’ davvero incomprensibile come un’istituzione possa permettersi di non intervenire a fronte di un problema di sicurezza e delle richieste di cittadini“.

Ma non è l’unico fronte su cui è al lavoro Lattuada: “Ci sono problemi di viabilità che dovrebbe essere tenuti in considerazione. C’è grande preoccupazione tra i residenti per le ricadute sul traffico dell’arrivo dell’area commerciale lungo la Saronno-Monza. Inevitabile che peggiori la situazione del traffico della frazione Cascina Emanuela già molto pesante. Già ora ci sono code per andare in paese. Perchè dunque non pensare ad un’alternativa dedicata ai residenti principalmente con un prolungamento di via Tigli creando un nuovo collegamento per Solaro?”.

Richieste anche dalla Cascina Colombara dove “serve più attenzione per l’illuminazione, la manutenzione di strade e marciapiedi. Ci sono tanti interventi segnalati che contribuirebbe a migliorare il decoro del comparto.

“In sostanza – conclude Lattuada – serve più ascolto per le istanze dei cittadini che esprimono legittime richieste e che, come io stesso ho fatto, chiedono la risoluzioni di problemi concreti per quali basterebbe realizzare interventi di manutenzione puntuale”.

16092023