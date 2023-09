SARONNO “Il problema della sicurezza a Saronno è oggi ancora più evidente e necessita di particolare attenzione. Siamo molto preoccupati per come questo problema impatti negativamente sulla città e, non da meno, sui negozi di vicinato”.

Inizia così Andrea Busnelli presidente di Confcommercio Ascom Saronno che conferma la preoccupazione dei commercianti saronnesi dopo gli ultimi fatti di cronaca dai 3 accoltellamenti alle 2 risse. Più in generale però a preoccupare è proprio il clima che si respira in città.

“Molte zone della città, prima fra tutte la stazione ferroviaria, soffrono di seri problemi di ordine pubblico e decoro. Siamo giunti ad un punto in cui è necessario un intervento deciso per arginare il problema e garantire a tutta la cittadinanza il diritto di passeggiare a Saronno in tranquillità“

L’associazione di categoria è pronta, come sempre anche in un passato recente ad esempio per il nuovo Pgt, a mettersi a disposizione della città: “Confcommercio Saronno si mette a disposizione delle istituzioni cittadine per contribuire, per quanto di propria competenza e possibilità anche con un incontro con la Prefettura e la Questura di Varese per discutere la situazione e proporre interventi per il breve termine“.

E conclude: “Pur consapevoli che si tratta di un problema che richiede interventi istituzionali anche di lungo termine (come un presidio Polfer in stazione di cui si parla da anni) crediamo sia importante non attendere oltre per mettere in atto fin da subito misure ed interventi da adottare nell’immediato. Chiediamo, dunque, all’Amministrazione comunale cosa intende fare e come intende procedere in merito a quanto esposto.

