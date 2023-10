SARONNO – Una partita ricca di emozioni e goal quella valida per la Coppa Lombardia di Varese disputata ieri sera tra Amor Sportiva e Marnate Gorla Calcio nel campo comunale di Saronno di via Trento.

Dopo diverse azioni offensive e pericolose dei padroni di casa, gli ospiti riescono a chiudere il primo tempo regolamentare in vantaggio grazie alla rete arrivata quasi allo scadere da una punizione dal limite dell’area calciata in modo superlativo sulla quale il portiere non può arrivare.

Dopo 11 minuti dal fischio d’inizio della seconda metà di gara il direttore di gara è costretto a sospendere il gioco a seguito del grave infortunio del giocatore della squadra di casa Marabelli, soccorso successivamente da un’auto medica e gli operatori del 118.

Dopo circa 30 minuti le squadre tornano in campo e al minuto 45 del secondo tempo arriva il pareggio dell’Amor grazie ad un’azione solitaria di Caso che in mezzo a diversi avversari riesce a piazzare di precisione il pallone in porta. Dopo solamente 5 minuti dalla rete, i padroni di casa riescono a raddoppiare ribaltando momentaneamente il risultato con il goal di Banfi che pressando l’estremo difensore avversario lo induce all’errore sul rinvio e segna.

Il vantaggio dell’Amor, però, non dura nemmeno 120 secondi visto il pareggio immediato arrivato da un goal di testa in seguito ad un cross da punizione. La partita si chiude successivamente al minuto 107 quando il Marnate riesce a pizzare il pallone in rete nuovamente su punizione condannando così l’Amor alla sconfitta per 2-3.

ASD AMOR SPORTIVA – ASD MARNATE GORLA CALCIO 2-3

Asd AMOR SPORTIVA: Lovera, Chiti R, Uboldi, Pilato, Marabelli, Aloardi, Wagner, Nigro, Banfi, Boschetto. A disposizione: Chiti D, Pustorino, Codari, Fiorelli, Gariboldi, Muraca, Rubino, Busnelli, Caldera. All: Boldorini.

Asd MARNATE GORLA CALCIO: Ferni, Vecerina, Cerminara, Monteforte, Akpolat, Oldani, Paredes, Da Boit, Fuse, Frascoli, Lahoueugue. A disposizione: Betti, Caristina, Castiglioni, Lentini, Corrado. All: Tosi.