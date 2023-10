SARONNO – L’Amministrazione comunale sta sfruttando le belle giornate di questa coda d’estate per realizzare gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale in diversi punti della città. Ieri mattina ad esempio una squadra di operai era all’opera in viale Varese poco dopo l’intersezione via piazzale Santuario.

Nell’ambito dell’intervento di rifacimento e di aggiornamento della segnaletica orizzontale in corso in città, è stato realizzato un bollo 30Km/h all’altezza dell’edicola votiva di via Legnani, allo scopo di evidenziare meglio quanto già indicato dalla segnaletica verticale.

In questa zona molto trafficata insistono, infatti, una scuola, l’oratorio, l’Istituto Padre Monti e il centro medico e, anche la vicinanza del cinema, dell’ospedale e della ZTL, consigliano una velocità ridotta per la sicurezza dei pedoni.

