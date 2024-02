Città

SARONNO – Domenica 18 febbraio è avvenuta l’installazione della reliquia del beato Carlo Acutis, giovane della nostra diocesi beatificato nell’ottobre del 2020 da papa Francesco.

Ad assistere alla messa presieduta dal vescovo ausiliario don Luca Raimondi, c’era una chiesa gremita di fedeli e tra di essi molte famiglie. Non è mancata la presenza anche di associazioni come l’Azione Cattolica, gli Scout e Ufo che quotidianamente seguono il cammino di molti giovani della nostra città.

La presenza dei giovani ad una celebrazione così importante ha concretizzato l’obiettivo principale per cui si è scelto proprio il santuario di Saronno per accogliere il beato Carlo. Numerosi sono i giovani che vengono a studiare a Saronno e altrettanti sono quelli che per recarsi a scuola passano proprio davanti al santuario: Carlo Acutis era un ragazzo come molti studenti, impegnato tra lo studio e la parrocchia, sempre disposto a mettersi in gioco senza mai dimenticarsi di Gesù e dell’Eucarestia definita da lui “la mia autostrada per il Cielo”.

“Per noi soci di Azione Cattolica, educatori e ragazzi, presenti domenica 18 febbraio, è stato veramente emozionante e intenso accompagnare la reliquia alla sua collocazione, essere al fianco di Carlo in un momento così solenne e importante per la nostra comunità pastorale ma anche per la nostra città e, si potrebbe anche dire, per la nostra diocesi”.

Carlo era un giovane che conosceva bene le fatiche quotidiane dei giovani e i loro impegni: lo studio, la famiglia, la parrocchia, gli amici e i tanti progetti che affiorano nelle nostre menti. Perciò essere presente alla sua collocazione in santuario, come giovane studentessa impegnata nella vita parrocchiale e nell’Azione Cattolica, mi ha fatto sentire vicina a lui, ad un amico che è capace di comprendere e di aiutarti nei momenti di sconforto ma anche di esultare nelle piccole vittorie quotidiane.

Santuario di Saronno, la reliquia di Carlo Acutis collocata stabilmente dal vescovo Luca Raimondi (foto di Edio Bison)

