Ieri a Saronno: Librandi si candida per l’europarlamento. Il caso del faggio. Medicine da Origgio agli Usa

SARONNO – Europee, Librandi: “Mi candido con Renzi, Italia c’è pronta alla sfida”.

“Accampare scuse è un’attività che ben sa fare l’amministrazione Airoldi Gilli e in particolare alcuni assessori e anche alcuni strenui difensori per amor di bandiera”: inizia così la nota di Forza Italia sull’iconico faggio di piazza Santuario che l’Amministrazione comunale ha detto essere ormai morto.

Il sito produttivo del gruppo Grünenthal a Origgio è stato recentemente ispezionato dalla Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici. Si è trattata di una “pre approval inspection” – Pai – precondizione per l’approvazione della registrazione dell’azienda quale produttore per il mercato americano della formulazione spray nasale di un antiemicranico.

I carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano hanno sottoposto a sequestro preventivo, in esecuzione al provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta avanzata dalla procura della Repubblica nel tribunale di Monza, un “centro massaggi”, al cui interno, sulla base degli accertamenti svolti, venivano in realtà offerte prestazioni sessuali a pagamento.

