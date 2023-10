CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Nuova stazione radio fra Saronno e Ceriano Laghetto, mentre il comitato di cittadini che si oppone a tale intervento attende di incontrare gli Amministratori saronnesi, il Comune di Ceriano – dopo una riunione con i cittadini della zona – ha messo tutte le “carte in tavola”. “In un’ottica di massima trasparenza, pubblichiamo di seguito gli atti in nostro possesso e tutta la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Ceriano Laghetto e gli enti coinvolti nell’installazione di una nuova antenna per la telefonia sul territorio di Saronno, ma a ridosso delle abitazioni della frazione Dal Pozzo di Ceriano Laghetto”.

Il link di riferimento per visionare la documentazione è quello dell’apposita pagina che è stata realizzata sul sito ufficiale del Comune cerianese.

http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=2343

Una stazione radio base è “il sistema costituito dalle antenne, dai ricetrasmettitori, dagli apparati di controllo e di comunicazione con la rete, e dalle strutture di supporto (pali, armadi, alimentazione) che consentono di fornire la copertura radio necessaria per il funzionamento dei terminali di telefonia mobile (telefonini)”. “Ogni Srb – spiega Arpa – è in grado di coprire un’area limitata del territorio, detta “cella”, la cui dimensione è funzione sia dell’orografia del terreno sia del numero di utenti da servire contemporaneamente: più la densità di utenti è alta, minore è l’estensione spaziale della cella. Per questo motivo nelle aree urbane densamente popolate può essere necessaria la presenza di più Srb vicine tra loro”. Una Srb è generalmente costituita da un supporto sul quale sono collocate diverse antenne ed ai piedi del quale sono posti gli impianti di controllo.

(foto: il posizionamento del traliccio, avvenuto negli ultimi giorni)

