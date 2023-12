Città

SARONNO – CERIANO LAGHETTO – Si terrà stasera lunedì 4 dicembre il consiglio comunale straordinario del comune di Ceriano Laghetto si terrà alla frazione Dal Pozzo al centro civico in via Carso 35. Dalle 21,15 la seduta con diversi punti all’ordine del giorno anche se il più atteso è quello in merito all’aggiornamento sulle azioni attuale da sindaco e giunta comunale per contrastare la realizzazione e l’utilizzo della nuova stazione radio base sul territorio dl comune di Saronno al confine con Ceriano in via Della Cassinetta.

Alla serata saranno presenti i consulenti legali dell’Amministrazione e del Comitato.

E’ un’ulteriore passaggio dell’attività del gruppo “no antenna” che si sta muovendo per cercare di bloccare l’attivazione dell’antenna che “si trova a poche decine di metri dalle abitazioni” e genera nei residenti di Ceriano ma anche della Cassina Ferrara di Saronno preoccupazioni sull’impatto per la salute, per il valore immobiliare delle case oltre che del peggioramento dal punto di vista paesaggistico. Proprio il comitato ha realizzato qualche settimana fa una protesta tra Ceriano e Saronno.

COS’E’ UNA STAZIONE RADIO BASE

Una stazione radio base è “il sistema costituito dalle antenne, dai ricetrasmettitori, dagli apparati di controllo e di comunicazione con la rete, e dalle strutture di supporto (pali, armadi, alimentazione) che consentono di fornire la copertura radio necessaria per il funzionamento dei terminali di telefonia mobile (telefonini)”. “Ogni Srb – spiega Arpa – è in grado di coprire un’area limitata del territorio, detta “cella”, la cui dimensione è funzione sia dell’orografia del terreno sia del numero di utenti da servire contemporaneamente: più la densità di utenti è alta, minore è l’estensione spaziale della cella. Per questo motivo nelle aree urbane densamente popolate può essere necessaria la presenza di più Srb vicine tra loro”. Una Srb è generalmente costituita da un supporto sul quale sono collocate diverse antenne ed ai piedi del quale sono posti gli impianti di controllo.

