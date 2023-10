LOMAZZO – I carabinieri della stazione di Lomazzo hanno eseguito un’ordinanza emessa dall’autorità gudiziaria nei confronti di un 53enne di origini straniere, già noto, che si trovava agli arresti domiciliari.

Il 53enne, in più occasioni violava la normativa prevista dal “Codice rosso” nei confronti della ex-moglie, ed in seguito a queste reiterate violazioni denunciate ai carabinieri di Turate e relazione alla magistratura, si procedeva all’applicazione delle severe norme previste in materia, accompagnando l’immigrato in carcere.

A Lurate Caccivio, a conclusione degli accertamenti, i carabinieri hanno invece denunciato per furto aggravato in concorso, sei cittadini stranieri, quattro uomini e due donne, di età compresa tra i 19 ed 42 anni. L’attività dei militari aveva avuto inizio nel pomeriggio del 19 ottobre, quando una pattuglia notava fuori da un noto centro commerciale due auto con targhe straniere, che alla vista dei militari cercavano di allontanarsi. I carabinieri procedevano al controllo dei sei stranieri, che risultavano tutti già noti alla legge; dalla successiva perquisizione dei veicoli venivano trovate tre grosse borse contenenti prodotti per l’igiene della persona, dolciumi, cibo e detersivi, per un valore di circa 1000 euro. Dagli accertamenti svolti dai militari si verificava, attraverso l’esame dei codici a barre dei singoli prodotti, che erano stati asportati da due centri commerciali della zona.

(foto archivio)

29102023