SARONNO – Stamattina il sindaco Augusto Airoldi è tornato, nel corso di una conferenza stampa sull’adesione di Saronno al controllo di vicinato, sul tema della richiesta presentata dal prefetto per una presenza continuativa della Polfer nello scalo di piazza Cadorna.

QUI LA NOTA DELLA PREFETTURA DOPO IL TAVOLO DI SICUREZZA

Il primo cittadino, in accordo con la Prefettura, ha reso nota il testo della missiva “quattro pagine in cui si fa il punto della situazione a Saronno dagli ultimi fatti criminosi al problema dello spaccio fino alla presenza del gruppo anarchico che crea preoccupazione nella popolazione” ha riassunto il sindaco che ne ha letti alcuni stralci.

Tra i passaggi cruciali della missiva si legge “il territorio in analisi, comunque, è anch’esso, come molte altre zone della provincia di Varese e dintorni, funestato dal grave fenomeno criminale dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive, ad opera quasi esclusivamente di soggetti irregolari di origine marocchina, che non esitano a scontrarsi a colpi di armi bianche o da fuoco per il controllo delle attività illecite. Nel caso specifico, una delle zone interessate dallo spaccio è collocata alle spalle del sedime ferroviario, il che comporta riflessi anche all’interno della Stazione. Da ultimo, la contrapposizione in atto tra bande di spacciatori ha interessato direttamente la stazione, con inseguimenti tra persone armate di machete sui binari. Inoltre, la stazione ferroviaria di Saronno è la terza per traffico di tutta la Lombardia con il transito di oltre 600 treni al giorno e con una media di 28.000 passeggeri giornalieri”.

Concludendo la propria missiva che ricorda anche i tavoli per la sicurezza fatti nelle ultime settimane il Prefetto rimarca: “la necessità dell’istituzione non più proclastinabile di un presidio fisso della polizia ferroviaria di Saronno”

“La lettura di questa lettera credo sia un’utile lettura per tanti tromboni che si occupano di sicurezza in città – chiosa il sindaco – C’è chi se ne occupa parlando e chi fa. Ho detto che la sicurezza è un tema di cui si deve parlare poco e dopo. Ho fatto questa conferenza stampa dopo che c’è stata la lettera e l’attivazione del controllo di vicinato”.

Rispondendo a una domanda sull’attesa della risposta del ministero il sindaco chiosa: “Beh adesso il centrodestra non serve più a meno che non voglia fare un flashmob per sollecitare il ministero a rispondere”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione