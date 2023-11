SARONNO – Dal calcio al basket, solo buone notizie per le formazioni locali nel turno del 1 novembre.

Per il calcio, il Fbc Saronno ha espugnato a tempo scaduto, con un bel gol di Sala, il campo del Casteggio; l’Ardor Lazzate ha fatto sua nel finale l’ostica sfida in trasferta contro il Base 96 Seveso. Tutto facile invece per la Caronnese nella trasferta in casa del fanalino di coda Accademia Vittuone. Prima vittoria stagionale per il Meda sulla Castanese, prossimo avversario del Fbc Saronno mentre il big match della giornata era senz’altro quello del tardo pomeriggio, Pavia-Oltrepò: avanti gli ospiti con Franchini al 12, pari su rigore di Antenucci al 20′. Nella ripresa Pavia ha preso il largo: reti di Bertelli al 21′ ed al 23′ di Braidich; nel finale l’Oltrepò ha quindi accorciato con Bartoli al 41′.

Per il basket, l’Az Robur Saronno neopromossa in B Interregionale va come un treno e non ha mai perso.

