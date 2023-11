SARONNO – Straniero a torso nudo sbraita in piazza Libertà e finisce al comando.

Investimento di 45 milioni di euro per la stazione: approvato il progetto del Saronno city hub.

Botte alla mamma e abusi sessuali sulla figlia di 12 anni: condannato.

Ancora un cambio di programma per il Fbc Saronno: causa l’inagibilità dello stadio Colombo Gianetti della saronnese via Biffi (il campo è da un mese e mezzo impraticabile) i biancocelesti avevano chiesto all’avversario domenicale, 10′ turno di Eccellenza, ovvero al Verbano di fare “inversione di campo”, proposta accettata dalla squadra di Besozzo ma respinta dalla Federazione calcio perchè i saronnesi – proprio per i problemi dello stadio saronnese – hanno già molte volte chiesto di invertire il calendario per giocare comunque fuori casa.

