SARONNO – Nella giornata di sabato 11 novembre, se il tempo lo consentirà, è in programma la sistemazione del manto stradale nel tratto di via Milano limitatamente al sottopasso. “Per permettere l’intervento in sicurezza, dalle 7 alle 20 l’area sarà di cantiere, con restringimenti di carreggiata, divieti di sosta, sensi unici alternati” specificano i responsabili dell’Amministrazione comunale.

Si annunciano dunque lavori al sottopasso, che a causa del maltempo anche recentemente si è spesso allagato, costringendo la polizia locale ad intervenire per bloccare la circolazione veicolare. L’intervento rientra fr quelli programmati in città dal Comune nell’ambito della periodica sistemazione degli asfalti stradali.

(foto archivio: polizia locale davanti al sottopasso di via Milano a Saronno)

101122023