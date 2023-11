LAZZATE – Vince l’Ardor Lazzate come da pronostico ma la gara con il fanalino di coda Accademia Vittuone è stata tanto equilibra e sicuramente gli ospiti hanno di che recriminare, soprattutto per le occasioni sprecate nel finale.

La cronaca – Avanti i padroni di casa, protagonisti di un buon inizio, grazie ad una rete di Caldirola al 35′. Poi però non arriva il colpo del ko, l’Accademia Vittuone prende coraggio ed inizia a macinare gioco. In zona Cesarini l’Ardor rischia grosso un paio di volte ma si salva ed incassa i tre punti messi in preventivo.

Ardor Lazzate-Accademia Vittuone 1-0

ARDOR LAZZATE: Barbieri, Guanziroli, Grippo, Zefi, Pellini, Zoughi, Lokumu, Malvestio, Giangaspero, Caldirola, Rondina. A disposizione Ferloni, Marioli, Schieppati, Caffi, Benedetti,o Fogal, Deodato, Moretti, Cotugno. All. Bellantone.

ACCADEMIA VITTUONE: Greguol, Marchese, Malvestiti, Lombardo, Prada, Brignola, Naldi, Cancedda, Cavaliere, Di Miceli, Carrara. A disposizione De Pace, Andreoni, Barbieri, De Toni, Fedeli, Martelli, Ramos Fortes, Cherubini, Concolino. All. Figau.

Arbitro: Savoldi di Bergamo (Calabrese di Busto Arsizio e Amato di Busto Arsizio).

Marcatore: 35′ pt Caldirola (AL).

(foto archivio)

12112023