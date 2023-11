Città

SARONNO – Si attendono due giornate di passione per gli automobilisti saronnesi soprattutto per quelli che negli orari di punta si trovano ad attraversare la zona sud della città di Saronno. In una nota condivisa sui social l’Amministrazione comunale ha reso nota la presenza di un cantiere di Alfa che per due giorni bloccherà la circolazione in via Miola. Trattandosi di un’arteria cruciale per la viabilità cittadina è facile prevedere ripercussioni sulla viabilità.

La nota condivisa dall’Amministrazione comune sulla propria pagina Facebook spiega: “Nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 Alfa effettuerà l’allacciamento della rete idrica della zona di via Miola. Nelle due giornate, dalle 8.30 alle 18, sarà attivo il senso unico alternato e sarà vietata la sosta nel tratto di via Miola precedentemente interessato dal cantiere di nuove costruzioni (civico 19)”.

