SARONNO – Allenamenti sospesi e fascia al braccio domenica per ricordare uno dei suoi calciatori ma soprattutto un grande amico della società e un grande appassionato di calcio.

Così l’Equipe Garibaldi rende omaggio a Lino Castaldo il 52enne che si è spento ieri, mercoledì 22 novembre, a Saronno nell’azienda in cui stava lavorando. Sono intervenuti tempestivamente i soccorsi dall’ambulanza all’elisoccorso ma il saronnese non ha superato la crisi. Tante le domande su questa morte così improvvisa a cui cercherà di dare una risposta l’autopsia che è stata programmata per oggi.

Nel frattempo la notizia ha fatto il giro della città suscitando grande cordoglio e sconcerto. Senza parole la società, il team e i giocatori dell’Equipe Garibaldi società saronnese dove Lino aveve giocato e dove militano il fratello e il figlio: “E’ una notizia che ci ha lasciati senza parole – spiega l’Equipe – Abbiamo sospeso gli allenamenti e domenica giocheremo con il lutto al braccio. Lino aveva un grande talento ma soprattutto una grande passione. La domenica era sempre a vedere qualche partita e ogni volta che si giocava era presente. E’ stata una perdita che ci lascia increduli”.

