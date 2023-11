Cronaca

SARONNO – Sconcerto e dolore a Saronno per la scomparsa di Lino Castaldo 52enne che ieri è stato vittima di un malore mentre si trovava al lavoro alle porte di Saronno.

L’allarme è scattato poco dopo l’una: un malore improvviso seguito dall’immediata mobilitazione dei colleghi che hanno chiamato i soccorsi. La situazione è apparsa subito molto seria con l’arrivo dell’elisoccorso oltre che all’automedica e dell’ambulanza. Ma per Pasqualino conosciuto da tutti come Lino non c’è stato niente da fare. Oggi ci sarà l’autopsia per cercare di chiarire le cause della morte.

Nel frattempo c’è un grande dolore per un saronnese che ha sempre coltivato una grande passione e un grande amore per il calcio. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia in queste ore in presenza e sui social. “Era un vero talento – lo ricorda Angelo Monti – ha militato anche nell’Fbc Saronno ma tutta la sua carriera è stata saronnese dagli esordi al Prealpi poi il passaggio alla Gerenzanese e via vai altre società. La sua era una passione grande ed autentica unita a tanto talento”.

Domenica l’ultima volta al centro sportivo a vedere l’Equipe Garibaldi dove giocano anche il figlio e il fratello. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in tutto il mondo del calcio oltre che nella città di Saronno. Al momento non è stata ancora definita al data del funerale.