Cronaca

LAZZATE / LIMBIATE – Ieri in via Sant’Ambreus a Lazzate pe una caduta della bicicletta è stato soccorso un giovane di 19 anni, E’ successo alle 14.40, il ragazzo è apparso in condizioni abbastanza serie ed è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Garbagnate Milanese, al momento del ricovero non è comunque apparso in pericolo di vita.

Incidente stradale ieri a Limbiate: è successo alle 10.50 in via Monte Bianco, si è infatti verificato lo scontro fra una automobile ed una motocicletta. Sul posto è intervenuta una ambulanza ed è arrivata la pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio e quella della polizia locale limbiatese. E’ stato soccorso un uomo di 57 anni, medicato direttamente sul posto, le sue condizioni infatti non sono apparse preoccupanti.

25112023