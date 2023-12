Città

SARONNO – Una vera e propria campagna di sensibilizzazione per mostrare e raccontare come potrebbe essere una città con una diversa mobilità. E’ quella che ha deciso di portare avanti Fiab Saronno Ciclocittà con una serie di spunti riguardo a nuovo Pgtu di Saronno.

Il primo passaggio è stata la proposta di una città a 30 all’ora e oggi il gruppo saronnese propone una nuova visione di città. QUI LA PRIMA PROPOSTA DI FIAB

“Le città a cui siamo abituati, in Italia, sono città in cui la gerarchia dello spazio mette al primo posto le auto. Lo possiamo vedere se, osservando una strada, constatiamo quanto di questo spazio viene riservato al traffico a motore e quanto a pedoni e ciclisti. Dobbiamo iniziare a pensare a città in cui le persone si riapproprino di questi spazi urbani, modificando la gerarchia del traffico e individuando situazioni in cui le utenze deboli siano la priorità. Nel caso del PGTU di Saronno, attualmente in elaborazione, pensiamo che ci siano molti spazi da cui si possa iniziare a lavorare in questo senso”



Con questa carrellata d’immagini, ottenuta grazie al sito dutchcyclinglifestyle.com, diamo una visione di come potrebbero essere alcune zone di Saronno se venissero progettate come da ormai 50 anni si usa fare in Olanda: “È il primo modo per immaginare una città diversa, che magari non arriverà domani ma – lavorando – forse dopodomani”.

