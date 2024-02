Cronaca

SARONNO – Non si sono registrati feriti ma le conseguenze sul traffico e la circolazione sono stati importanti. Il riferimento va all’incidente avvenuto ieri, mercoledì 21 febbraio, in via Manzoni nei pressi dell’intersezione con via Manzoni.

A chiarire, cause e responsabilità, sarà la polizia locale intervenuta sul posto con una pattuglia subito dopo l’impatto avvenuto intorno alle 16. Lo scontro è avvenuto tra un pullman delle linee extra urbane e una Toyota Yaris. Sul mezzo pubblico era presente solo il conducente visto che il mezzo vuoto stava tornando al deposito. Illesa anche la donna alla guida dell’utilitaria. Le persone coinvolte non hanno lamentato dolori o contusioni tanto che non è resto richiesto l’intervento di personale sanitario. Presente invece la polizia locale che ha effettuato i rilievi e raccolto le dichiarazioni dei due conducenti.

Non solo i vigili hanno cercato anche di deviare il traffico ma visto l’orario e la zona si sono comunque create code e rallentamenti sia in via Roma sia in via Marconi.

