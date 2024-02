Città

SARONNO – In occasione delle celebrazioni dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti Saronno gli renderà omaggio inserendo ufficialmente nella propria toponomastica piazza Matteotti nell’omonimo quartiere.

La piazza è lo spazio di via Amendola davanti alla targa restaurata e rinnovata dalla Società storica saronnese nel 2021.

Ma andiamo con ordine. Da un anno è attivo il Comitato provinciale varesino “Giacomo Matteotti per il centenario 1924-2024” a cui hanno aderito numerosi esponenti del mondo della cultura, della politica e dell’associazionismo provinciale. Il presidente è lo storico saronnese Giuseppe Nigro.

Proprio nell’ambito dell’attività del comitato il presidente della Società storica Giuseppe Nigro ha chiesto di intitolare ufficialmente una piazza a Giacomo Matteotti in particolare l’area dove il politico è ricordato con una targa recentemente restaurata proprio dalla Società storica.

Con una serie di ricerche condotte all’archivio storico di Saronno Nigro ha appurato come “non esista alcun atto amministrativo che abbia formalmente modificato la precedente denominazione di Villaggio Mussolini in Quartiere/Villaggio Matteotti”. “Se ne deduce – spiega il presidente del comitato in una missiva al Comune – che l’umile lapide dedicata a Giacomo Matteotti che nel 2021 la Società Storica Saronnese fece riqualificare, azione condivisa dall’Amministrazione, fu posta motus populi dai saronnesi nel giugno del 1945 per ricordare il martire socialista.

Un passaggio cruciale se si pensa che da allora “il quartiere progettato da Edoardo Flumiani è a tutti i saronnesi noto come quartiere Matteotti”.

Da qui la richiesta, accolta dal Comune, in occasione delle celebrazioni del centenario della morte del deputato socialista di denominare formalmente piazza Giacomo Matteotti il luogo antistante la lapide.

Non ci saranno ripercussioni burocratiche perchè sulla piazza non ci sono ne abitazioni private ne attività.

