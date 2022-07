x x

LIMBIATE – “Dopo le preoccupanti dichiarazioni dell’assessore milanese alla mobilità Arianna Censi merito allo stop in autunno della nostra Freccia arancio, circolate nelle scorse settimane, assieme al collega Andrea Monti, si è richiesta un’audizione urgente, prima della pausa estiva, per scongiurare tale decisione: il 25 luglio sarà il d-day in cui tutti gli attori interessati alla partita saranno convocati a Palazzo Pirelli per essere ascoltati sulla questione“. Lo annuncia, riguardo alla ipotesi di sospensione della tramvia Limbiate-Milano, il consigliere regionale di Limbiate, Paolo Romeo, esponente di Forza Italia.

Prosegue Romeo: “È noto a tutti che se il tram si dovesse fermare, ciò equivarrebbe a morte certa, senza possibilità di riaccendere i motori facendo perdere al territorio brianzolo un mezzo che viene utilizzato giornalmente da migliaia di persone: noi siamo dalla parte dei pendolari e di un mezzo storico che offre tuttora un servizio indispensabile in termini di affidabilità”.

“La volontà di Regione Lombardia – sottolinea il consigliere Romeo che è anche vicepresidente della Commissione attività produttive – è quella di salvare il progetto pur con le difficoltà che sono emerse come conseguenza dell’aumento dei costi. Le infrastrutture per il trasporto pubblico locale sono fondamentali per migliorare la sostenibilità, la qualità dell’aria e della vita dei cittadini, per aumentare l’offerta del trasporto pubblico locale anche per coloro i quali abitano fuori città e, quindi, diminuire l’uso dell’auto privata e limitare, in ugual misura, il traffico che ogni giorno congestiona le arterie stradali e autostradali attorno a Milano. Infine, auspico – conclude il consigliere Paola Romeo – che si possano iniziare i lavori al più presto evitando, in tal modo, ulteriori negative posticipazioni”.

14072022