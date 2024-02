Calcio

SARONNO – “È grottesco essere di fronte all’ennesimo disservizio che si registra sull’impianto comunale da che si è insediata l’amministrazione Airoldi dei cosiddetti migliori. Un problema che persevera dall’estate 2021 e a cui i cosiddetti migliori che avrebbero dovuto cambiare volto alla nostra città, non sono in grado di far fronte.

Non si è ormai in grado di quantificare lo spreco di denaro pubblico per un problema, quello delle condizioni del terreno di gioco, che Airoldi e i suoi assessori sono ben lungi dal risolvere”.

Sono le parole di Stefano Morandin, esponente della Lega, che interviene in merito alle condizioni dello stadio Colombo Gianetti che costringeranno l’Fbc Saronno a giocare fuori casa (a Gallarate) tutte le partite casalinghe.

Se aggiungiamo la multa presa dall’Fbc Saronno, causa carenza di acqua calda, e la sporcizia nell’impianto, pare evidente l’incapacità cronica di programmare banali interventi di manutenzione ordinaria. Non è tollerabile che ogni piccolo problema diventi, come ormai si assiste costantemente, un’emergenza, con relative roboanti dichiarazioni cui fa seguito, puntualmente un buco nell’acqua. Questo, purtroppo, è un dato incontrovertibile, prima che il Sindaco si affretti a minimizzare e a sostenere che si tratta di una questione di percezione. Tanto paga pantalone, ovvero il contribuente, che non vede nemmeno un membro della giunta Airoldi spiegare come sia possibile che un problema riscontrato per la prima volta alla fine di agosto del 2021, perduri ancora dopo ben due anni e mezzo.

Esprimiamo solidarietà ai tifosi biancocelesti che saranno costretti ad assistere almeno alle prossime 3 partite casalinghe in quel di Gallarate, per la seconda volta in questa stagione e nonostante alcuni di loro abbiano già sottoscritto un abbonamento in estate, presumendo che le partite si sarebbero disputate nell’impianto cittadino. Questa non è affatto buona amministrazione.