Città

SARONNO – Fervono i preparativi (mercoledì è stato predisposto un impianto audio ad hoc in tutto il centro storico) per la Via Crucis con l’arcivescovo Mario Delpini che vedrà ritrovarsi a Saronno l’intera zona pastorale 4 che conta oltre un milione di abitanti.

QUI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Un momento di preghiera e riflessione che vedrà la presenza di 250 sacerdoti e 42 diaconi, del resto dopo la zona di Milano quella di Rho, Busto Arsizio e Legnano di cui fa parte anche la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno è la più popolosa della diocesi. Saranno presenti i 9 decani.

La parrocchia predisposto un percorso dalla Prepositurale, per la precisione da piazza Libertà a piazza Santuario, che sarà seguito dai fedeli a partire dalle 2045. In caso di pioggia battente la cerimonia si terrà nella chiesa di Santi Pietro e Paolo.

Ci saranno 6 tappe che si susseguiranno lungo il percorso con partenza in piazza Libertà dove sarà predisposto un piccolo palco all’intersezione con via Garibaldi. Seguirà una seconda tappa in piazza Avis, quindi in piazza San Francesco, subito dopo il sottopassaggio di via Primo Maggio, alla rotonda con il gazebo e la palla e quindi l’ultima in piazza Santuario.

A presiedere la celebrazione l’arcivescovo Mario Delpini con la presenza del vicario episcopale il vescovo Luca Raimondi. A dare il benvenuto ai fedeli sarà il decano di Saronno don Riccardo Pontani parroco di Origgio.

C’è anche una ricaduta solidale: tutte le offerte raccolte nel corso della serata saranno consegnate per le opere di carità nella zona pastorale.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti