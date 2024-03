Città

SARONNO – Grande cordoglio e vicinanza per la famiglia da parte della sezione cittadina di Enpa in lutto per la scomparsa di Mario Mariani socio fondatore che si è spento ieri all’età di 92 anni.

“Grazie Mario per esserci sempre stato vicino con i tuo consigli e la tua presenza” il primo messaggio del sodalizio che prosegue “C’è sempre qualcuno prima di noi che ti insegna la strada e ti tiene per mano…arriva sempre il momento in cui bisogna camminare da soli per un po’ finché arriverà qualcun altro a cui insegnare il cammino”.

Il messaggio si conclude con un grazie: “Luisella Riccardi Presidente sezione Enpa Varese Valle Olona sede di Saronno e tutta la sezione ti ringraziano dal profondo del cuore”.

