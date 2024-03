Città

SARONNO – La comunità pastorale San Maurizio di Cassano Magnago ha condiviso un’omelia di don Claudio Galimberti prevosto di Saronno che si è spento sabato 2 marzo dopo 15 giorni di ricovero all’ospedale cittadino per la malattia contro cui lottava da dicembre.

Il religioso aveva operato a Cassano Magnago dal 1995 al 2008 e in questo periodo aveva guidato da nascita della comunità pastorale. Proprio a quel periodo fa riferimento l’omelia condivisa nelle ultime ore.

“I credenti siano «testimoni visibili della prima verità del cristianesimo, che è l’amore fraterno»: questo l’appello che rivolgeva ai cassanesi don Claudio Galimberti, scomparso sabato 2 marzo, nell’omelia tenuta domenica 21 settembre 2008, in occasione della prima festa patronale cittadina di san Maurizio. Il martire era stato scelto proprio in quell’anno come patrono di Cassano Magnago, in concomitanza con la nascita della comunità pastorale a lui intitolata, della quale l’amato sacerdote, già parroco di San Giulio dal 1995, era diventato responsabile, poco prima di concludere il suo servizio in città.

La riflessione di don Claudio, ora riproposta sul sito della comunità, rimane un lascito significativo, mentre stiamo ancora celebrando i tre lustri dall’avvio del cammino che unisce le tre parrocchie cassanesi.

