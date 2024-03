Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La sezione della Lega cerianese, riunitasi martedì 12 marzo, con votazione palese per alzata di mano ha approvato la propria “ricetta vincente” per le prossime elezioni amministrative del 8-9 giugno 2024.

Dopo l’approvazione da parte del Direttivo di Sezione e la successiva ratifica dell’Assemblea dei militanti dello scorso lunedì 11 marzo che aveva annunciato la volontà di proporre Dante Cattaneo come candidato sindaco e Roberto Crippa come Vicesindaco, la partecipata riunione di ieri aperta anche ai sostenitori ha visto approvare all’unanimità l’intenzione di candidare lo stesso Crippa come capolista della squadra dei 12 candidati Consiglieri che si presenterà agli elettori la prossima primavera.

Questa la posizione della Lega cerianese che verràproposta anche agli alleati di Centrodestra, in attesa delle decisioni che spetteranno ai vertici provinciali della Lega e dei partiti della coalizione. Il prossimo mese di giugno saranno ben 15 gli anni di Amministrazione comunale leghista a Ceriano Laghetto, dopo la prima storica vittoria del 2009 con Dante Sindaco, allora secondo sindaco più giovane d’Italia. Dopo tre lustri, dopo tanti anni di lavoro e impegno sul territorio, i risultati ottenuti sono tangibili e sotto gli occhi di tutti.

Dal punto di vista amministrativo, ritroviamo un Comune totalmente rinnovato e trasformato, un livello di servizi invidiabile e una capacità di rimanere sempre al passo dei tempi. Importanti anche i risultati dal punto di vista politico, con un territorio delle Alte Groane che oggi vede una omogeneità politica che ha reso questa parte del territorio una roccaforte della Lega insieme alle altre forze del Centrodestra. “Vince la squadra: questo è il nostro motto da sempre! Siamo pronti ad affrontare questa campagna elettorale con la consueta unità, umiltà e presenza sul territorio che ci contraddistingue” ha affermato il Segretario Giuseppe Radaelli. “Sono orgoglioso di guidare questa sezione storica della Lega. Il direttivo e i militanti hanno scelto Dante come candidato Sindaco e Crippa come vice nonché come capolista: questa è la ricetta che come Lega proponiamo, per guidare la nostra Ceriano nei prossimi cinque anni. Sono altresì convinto che anche gli amici di Centrodestra potranno, come avviene da 15 anni, ben governare insieme a noi nel solco della continuità”.

“Sono onorato per la fiducia espressa dalla mia sezione. Sono anche emozionato per le manifestazioni di affetto di tanti concittadini che mi danno forza ed energia per fare sempre meglio per la nostra amata Ceriano. Gli attacchi personali della Sinistra cerianese e solarese rasentano il patetico e il tentativo di dividerci è farsesco, frutto di una inesistenza dell’opposizione in questi anni sul piano della concretezza e dei programmi per Ceriano” ha commentato Dante Cattaneo.

“Squadra che vince non si cambia: da 15 anni amministriamo insieme con Dante e con un gruppo di persone, assessori, consiglieri, volontari che costituiscono la vera forza della nostra azione amministrativa. Ringrazio la sezione per la fiducia accordata e sarò in prima linea in questi mesi per confermare la nostra buona Amministrazione e proseguire con Dante Sindaco per i prossimi cinque anni” ha affermato Roberto Leone Crippa.

