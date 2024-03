Primo piano

SARONNO – E’ iniziato puntualissimo alle 18 ed è durato poco meno di un’ora il primo question time dell’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi. A presentare e coordinare l’appuntamento l’addetto stampa del Comune Marco Marturano che ha presentato l’appuntamento (che sarà ripetuto mensilmente), spiegato come fossero arrivate 35 domande da una quindicina di cittadini e che, oggi e in futuro, saranno privilegiate le richieste dei saronnesi rispetto a quelle associazioni. E’ anche arrivato un appello a indicare il proprio nome in modo da permettere all’Amministrazione di citare l’autore della domanda.

La prima domanda ha visto l’assessore Gabriele Musarò riassumere la situazione delle scuole materne cittadine con un focus sulla situazione posti e cantiere all’asilo Marcello Candia. E’ stata quindi la volta dell’assessore Francesca Pozzoli che presentato i 9 cantieri in corso per rigenerare la città. “Sono cantieri che proseguono nel rispetto dei tempi con solo qualche rallentamento legato al meteo essendo quasi tutti cantieri all’aperto”. Prima presentazione l’intervento nel cortile di Palazzo Visconti, per seguire con piazza Libertà che “sarà riqualificata per migliorare la possibilità di proporre eventi”. Focus anche sui 5 interventi sulle strutture sportive “finanziati dai Pnrr” che prevedono cantieri in contemporanea in diverse strutture senza stoppare l’attività sportiva.

E’ l’assessore Franco Casali che risponde alla domanda di Ale sul progetto di riqualificazione del parco dell’ex Seminario per sapere se il verde resterà fruibile. L’esponente della giunta illustra sia le nuove piantumazioni sia i nuovi percorsi interni ricordando anche la presenza di bagni, presidio fisso e l’arrivo dell’illuminazione “quindi l’area verde sarà molto più fruibile”.

Alla domanda di Sandra sulle deiezioni canine in centro risponde il sindaco Augusto Airoldi: “La presenza di deiezioni canini è una vergona, una mancanza di rispetto ed educazione. Sono incivili i padroni. Dobbiamo tutti insieme ripetere l’appello a contribuire a tenere la città pulita. Abbiamo anche intensificato i controlli con personale in borghese ma ovviamente la repressione non basta serve l’impegno della città”.

Sempre Airoldi risponde, partendo da un excursus sullo stato dell’arte, alla domanda di Sofia su cosa può aspettarsi dal città dalla riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini: “Saronno si aspetta 60 mila metri quadri per fare un grande parco indiviso che potrà essere utilizzato dai cittadini come un autentico central park cittadino. Ci aspettiamo che quest’area ci permetta di ricucire il centro, con il Matteotti e con l’area ex Isotta stessa e che si istauri la sede di un istituto di alta formatura (si è parlato dell’Accademia di Brera ma questo dipende dalla proprietà).

Pozzoli fa il punto della situazione di marciapiedi e barriere architettoniche rispondendo alle domande di Damiana e Fabio: “Abbiamo situazioni critiche per garantire la sicurezza dei marciapiedi legate alla presenza di piante e radici e cordoli senza raccordo. Nei prossimi tre anni l’Amministrazione ha previsto 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi”.

Rispondendo a Roberto il sindaco parla della situazione alla Cascina Colombara dalla ricerca di un portavoce per definire gli interventi all’interno dell’abitato alle asfaltature e ai rattoppi eseguiti all’esterno. “Per la sicurezza – chiosa – si deve tenere conto della presenza della stazione e di un bosco che solo in piccola parte è di competenza di Saronno dove nel corso degli anni e dei mesi ci sono stati fatti gravi. Si susseguono però anche gli interventi dei carabinieri anche, per quanto di competenza di Saronno, con la polizia locale”.

Casali riassume il progetto per l’ex Saronno- Seregno: “Ci sarà una pista ciclo pendolare ed un parco lineare. Abbiamo chiesto a Ferrovienord nell’ambito di Fili sia considerata anche la progettazione di questo tratto per farne l’High Line di Saronno”

Domanda di Fabio permette a Musarò e a Laura Succi di anticipare gli eventi nella nuova piazza Amendola al Matteotti: il 26 maggio la partenza della Strasaronno e nel periodo estivo ci saranno “eventi culturali e per il tempo libero come la notte delle stelle con gli astrofili, concerti e proiezioni cinematografiche”.

L’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani risponde ad una domanda sulla gestione delle casa popolari rimarcando come entro l’estate si dovrebbe aprire un nuovo bando.

Sintetiche risposte alle domande di Ambiente Saronno precisando che in questo spazio si vogliono privilegiare i cittadini. Airoldi anticipa qualche informazione sulla Smartland “un progetto con cui vogliamo trovare i fondi per continuare a fare investimenti come quelli in corso in città quando non ci sarà più il Pnrr. Ci sono 4 comuni (Saronno, Caronno, Turate, Gerenzano), due province, regione e commissione europea per un progetto di partenariato pubblico privato che si svilupperà sui temi di mobilità sostenibile, rigenerazione, verde e pianificazione urbana. Ne parleremo più avanti”.

Prosegue Casali parlando di abbattimenti “tutti necessari” delle piante cittadine e delle essenze messe a dimora “anno scorso più di 160”. “Gli interventi sono numerosi – ha rimarcato – il prossimo step è deceppare e mettere a dimora 70 nuove piante al posto di quelle morte per la siccità”. Tra i vari interventi anche la ricostituzione del viale di via Varese e di viale Rimembranze.

Chiude la domanda sulla sicurezza della stazione e del centro: Airoldi parte sottolineando come il tema sia comune a diverse città “peggiorato dopo il covid per gli studenti rimasti senza relazioni per 2 anni”.

“La stazione è una porta aperta sulla città per chi la utilizza per motivi leciti e illeciti. La presenza di studenti la rende appetibile per lo spaccio”. Prosegue ricordando la richiesta del Prefetto per un posto di Polfer “per cui attendiamo risposta dal ministero”. Il sindaco ha quindi parlato anche del daspo urbano “già usato dalla polizia locale e che ha dato i primi risultati”. E ha concluso: “La città è più sicura e viva solo se è presidiata anche per questo promuoviamo molti eventi sul territorio. Non è solo per rendere Saronno attrattiva ma anche sicura”.

