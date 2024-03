Calcio

UBOLDO – Dopo il rinvio della scorsa giornata a causa del maltempo, la Cogliatese è tornata nel pomeriggio di oggi 17 marzo in campo per disputare la venticinquesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como in casa del Dal Pozzo nel centro sportivo di Uboldo.

La Cogliatese con le reti di Avella e Zampieri riesce ad aggiudicarsi lo scontro diretto di metà classifica con il Dal Pozzo conquistando tre punti importanti grazie ai quali vola al decimo posto della classifica a quota 30 con una partita in meno disputata superando proprio il Dal Pozzo oggi sconfitto che, invece, rimane a 29 punti a ben otto lunghezze di distanza dalla zona a rischio retrocessione dove al momento si trova il Cascina Mamete.