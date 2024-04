Groane

CESANO MADERNO -Un’iniziativa di valore, patrocinata dal Comune di Cesano Maderno, per contrastare il cosiddetto “tifo negativo” quel clima fatto di tensione e pressioni ingiustificate che finisce per rovinare la bellezza dello sport giovanile.

Si chiama “Progetto tifo positivo” ed è stato realizzato dall’Asd Db Cesano Maderno, su un’idea di due giovani allenatori della società sportiva. Il primo evento, “La squadra degli 11 genitori sportivi”, si terrà giovedì 11 aprile a Palazzo Arese Borromeo di via Borromeo, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere mamme e papà di giovani atleti e promuovere lo sport come strumento di crescita anche educativa di bambini e ragazzi.

Il secondo evento, “Chi tifa positivo non pensa negativo”, si terrà il 14 aprile al campo sportivo di via Po: durante l’ultima partita della prima squadra sarà organizzata una “festa” per tutti i piccoli atleti che entreranno in campo mano nella mano con i giocatori più grandi. Ci saranno striscioni sul tifo positivo e al termine della partita un “terzo tempo”, come accade nelle gare di rugby, dove i nostri giocatori insieme agli avversari si faranno i complimenti a vicenda.

04042024