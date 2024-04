Comasco

SARONNO / ROVELLO PORRO – Birra che passione: ieri l’apertura di due eventi destinati ad animare il fine settimana, e non solo.

A Rovello Porro tanta gente all’area di via Luini per l’apertura della prima botte, ieri sera. della Fruhlingfest de Ruell, la prima edizione della festa primaverile della birra; stasera c’è anche la musica dei The McChicken show dalle 21; dalle 19 l’apertura della cucina coi piatti tipici bavaresi.

McChicken Show : non un gruppo come i molti già in circolazione ma una rocktoberband il cui scopo principale è quello di far divertire il pubblico non semplicemente intrattenendolo ma rendendolo parte integrante dello spettacolo.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

A Saronno nel cortile di Villa Gianetti in via Roma tutti i tavolini pieni per la Festa della Valtellina, con piatti tipici come i pizzoccheri e la birra artigianale valtellinese.

(foto: sopra la festa della birra primaverile che è in corso a Rovello Porro; sotto la festa della Valtellina a Saronno)

13042024