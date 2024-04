Eventi

ORIGGIO – Il comitato provinciale Matteotti di Varese, con la collaborazione di Anpi Saronno e con il patrocinio del comune di Origgio, propone l’evento in occasione della celebrazione dei 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti.

L’appuntamento, dal titolo “Difendere la democrazia – Matteotti l’ultimo discorso“, sarà ospitato giovedì 18 aprile, alle 18, dalla sala comunale “I Sindaci” di Origgio (via Manzoni, 17). Il relatore dell’intera serata sarà Giuseppe Nigro, presidente provinciale del comitato Matteotti.

“L’Italia è diventata da meno di due anni una repubblica. Al Quirinale non c’è più il re, ma il capo dello stato e in parlamento siedono i costituenti eletti dal popolo chiamati a scrivere la carta costituzionale. In questo contesto di profondi mutamenti gli italiani, per la prima volta, partecipano alle elezioni politiche di uno Stato democratico, il 18 aprile 1948. L’asprezza della campagna elettorale tra i due schieramenti in campo non offusca però ciò che è chiaro a entrambi: gli italiani devono andare a votare ed esercitare il loro diritto di esprimere una preferenza. Così quasi 27 milioni di persone si recano alle urne (il 92,23% degli aventi diritto), proprio perché tutti i cittadini sentono l’importanza di poter decidere. Matteotti sarebbe stato uno di loro, se non fosse stato sequestrato e, successivamente, assassinato dai fascisti”.

Lo scopo della conferenza sarà proprio quello di approfondire la conoscenza dell’uomo e del suo pensiero politico, soprattutto attraverso l’analisi dell’ultimo discorso in Parlamento. Sarà Giuseppe Nigro a guidare il pubblico a ritroso negli anni per delineare la personalità di Matteotti, proprio nel giorno in cui ricorre l’anniversario delle prime elezioni repubblicane.

(foto d’archivio)

