Sport

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Scherma Saronno relativo alla stagione agonistica corrente.

Continua una stagione agonistica positiva per Scherma Saronno che ha raccolto significativi risultati nelle ultime prestigiose gare del calendario federale.

Il 6 aprile, in occasione del Campionato Nazionale Gold Assoluti di Gerenzano, degli 8 atleti in gara ben 2 conquistano la qualificazione alla fase nazionale Gold. Il primo è Lunghi Carlo Maria che raggiunge il 15° posto e perde soltanto il derby con Canettoli Pierluigi, suo compagno di squadra, che termina la gara con un ottimo 3° posto.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Domenica 7 aprile è toccato alle atlete della spada femminile salire in pedana. Bella la gara di ben tre ragazze che sfiorano la qualificazione perdendo l’assalto per le prime 16 .

Lo scorso fine settimana invece è stata la volta degli atleti della categoria Cadetti e Giovani che si sono sfidati presso il Molinello Play Village di Rho. Gambino Mattia ottiene un importante e meritato 3° posto perdendo 15/12 l’assalto per la finale dopo un grande recupero e conquista l’accesso alle finali nazionali Gold di categoria.

Per la spada femminile i complimenti vanno a Giordani Sara che chiude la sua gara come 8° e raggiunge la qualificazione per i campionati nazionali Gold.

Un ringraziamento particolare va al maestro Marco Di Martino che, presente sui campi di gara nelle diverse giornate, ha seguito e guidato gli atleti durante le competizioni.

Il mese di maggio sarà ricco di impegni per Scherma Saronno che parteciperà con tutte le categorie ai campionati Italiani in programma.

Chi vuole conoscere il mondo schermistico e la nostra società, potrà farlo domenica 5 maggio dalle 13.00 alle 19.00 in occasione della “Festa di Primavera-Festa del Volontariato, delle Associazioni e dello Sport” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto. Presso Piazza Lombardia, Piazza Diaz e Via Cadorna, aspettiamo tutti i bambini che desiderano salire in pedana provare “a tirare di scherma” utilizzando attrezzature sicure e idonee a questa antica pratica sportiva.