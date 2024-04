ilSaronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comune di Gerenzano relativo al servizio di pre e post scuola.

La gestione del servizio pre/post scuola è affidata alla Cooperativa Sociale Stripes la quale ha esperienza decennale in ambito educativo. Vengono organizzate attività ludiche/motorie che permettono di sviluppare le capacità relazionali e la socializzazione, giochi/laboratori manuali che stimolano le capacità mentali ed espressive.

Il servizio è previsto in due plessi: scuola dell’infanzia Via Mascagni e scuola primaria Giovanni XXIII. Viene attivato con un minimo di 15 iscritti sia per pre scuola che per post scuola in ogni plesso. In base alle proprie esigenze familiari, è possibile usufruire di un solo servizio o di entrambi. Al termine delle lezioni sono previste due uscite: la prima alle 17, la seconda alle 18 (17.45 per la scuola dell’infanzia).

Il servizio è destinato prioritariamente alle famiglie che, per esigenze lavorative, hanno necessità di anticipare e/o posticipare, rispetto all’orario scolastico, la permanenza dei propri figli a scuola.

Le richieste di iscrizioni devono essere presentate via mail alla Cooperativa Sociale Stripes entro il 31 maggio 2024, inoltrando il modulo allegato debitamente compilato ( in base al plesso frequentato dal/i proprio/i figlio/i) al seguente indirizzo mail: [email protected]. Orari, tariffe (il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto direttamente alla cooperativa affidataria del servizio), moduli per le iscrizioni al seguente link.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio pubblica istruzione al numero 0235944839 dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 12, o con una mail all’indirizzo [email protected].