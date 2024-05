Basket

SARONNO – Ultimi interventi di maquillage per il palasport del centro giovanile “Ronchi” di via Colombo che domani sera, sabato,ospita gara 1 della finale di basket maschile – serie B Interregionale – fra i locali dell’Az Robur Saronno ed il Basket Cecina; inizio alle 21 con il tutto esaurito sugli spalti.

Questa mattina però sul parquet anzichè i giocatori, c’era un veicolo-gru, per arrivare sino al sottotetto del palazzetto dello sport, per la sostituzione di due delle luci a led che illuminano il campo e che ultimamente stavano facendo le bizze, spegnendosi ed accendendosi a ripetizione. Per Robur Saronno-Cecina, dunque, l’illuminazione sarà perfetta.

(foto: la sostituzione delle lampade stamane al Palaronchi)

