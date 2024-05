Calcio

MISINTO- Il 15 giugno sarà una giornata di festa, divertimento e sport, non solo per il torneo di calcio di 12 ore, ma anche per i piccoli atleti del CGDS Calcio Misinto.

Per concludere una straordinaria annata condotta dai piccoli Under 10 del Misinto, caratterizzata dalla partecipazione a due campionati e oltre 30 partite disputate, si terrà un gioioso quadrangolare di calcio a 7. A questo evento prenderanno parte molti piccoli giocatori delle squadre incontrate durante la stagione. L’obiettivo della società è di festeggiare insieme alle famiglie un’annata di calcio e amicizia, condividendo insieme un’intera giornata di divertimento e coesione.

Il Misinto metterà a disposizione di tutti il servizio bar e ristoro, in aggiunta all’animazione musicale. Per finire, in serata si potrà guardare e tifare tutti insieme la nazionale italiana che giocherà contro l’Albania, grazie al maxischermo allestito dalla società.

Sia per il torneo di 12 ore, sia per il quadrangolare degli Under 10, bisognerà recarsi all’oratorio San Domenico Savio, in via Per Birago, 10 di Misinto. I due tornei si svolgeranno in contemporanea.

