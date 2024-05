Basket

CECINA – L’Az Robur Saronno si mette oggi in viaggio per Cecina: stasera gara 2 della finale playoff della serie B Interregionale, e dopo aver vinto nettamente gara 1, i saronnesi saranno dunque di scena al palasport della cittadina della provincia di Livorno. Si gioca al meglio delle tre partite e oggi i biancazzurri troveranno un palazzetto – il Palapoggetti – letteralmente gremito ed un Cecina in cerca di riscatto.

Con 27 mila abitanti e la bella Marina, località turistica sulla costa, Cecina ha – come Saronno – una lunga tradizione nella pallacanestro, ha spesso militato nella serie B nazionale dove non vedrebbe l’ora di tornare. Ma sinora la Robur è stata la bestia nera dei toscani, non solo la sconfitta in gara 1 di finale ma pure nelle due gare (andate e ritorno) nella fase gold del campionato.

Su ilSaronno stasera la tradizionale diretta play by play dell’incontro.

L’impianto di Cecina

Si giocherà al palazzetto dello sport “Franco Poggetti” di via Toscana, impianto comunale in grado di contenere un migliaio di persone.

(foto Comune di Cecina: il Pala Poggetti)

29052024