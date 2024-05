Calcio

SARONNO- Grandi novità in arrivo per la Robur Saronno nella prossima stagione: i Giovanissimi 2011 prenderanno parte al campionato agonistico.

Dopo sette anni, la società calcistica saronnese non si concentrerà più solo sui settori dedicati all’attività di base, ma amplierà la sua offerta includendo anche competizioni agonistiche. Questo passo significativo segna un importante sviluppo nel percorso formativo dei giovani atleti della Robur Saronno, sottolineando l’impegno della società nell’offrire opportunità competitive e di crescita sportiva ai suoi tesserati.

Il comunicato del club

Il Gruppo Sportivo Robur 1919, dopo 7 anni dedicati interamente all’attività di base, categorie non agonistiche, ha deciso di intraprendere anche l’attività agonistica e lo farà a partire dalla prossima stagione con i Giovanissimi 2011.

Un nuovo passo importante per la nostra compagine, frutto del bel lavoro svolto in questi anni come settore giovanile non agonistico che ci hanno regalato qualche soddisfazione vedendo i nostri ragazzi varcare poi i cancelli di importanti club.

Per la costruzione della squadra Giovanissimi 2011 si comunica che verranno organizzati degli open day di selezione nelle giornate di martedì 2- 9 luglio e giovedì 4-11 lugli sempre dalle ore 18.30 alle ore 20.15.

La prenotazione avviene tramite form.

Per info potete contattare la società:

via mail: [email protected]

oppure telefonicamente: 3498193641

VI ASPETTIAMO GIOVANISSIMI LEONI!