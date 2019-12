CARONNO PERTUSELLA – “Il mercato della Caronnese si sta dimostrando attivo in entrata e in uscita. Dopo Mariutti e Porcino lascia i rossoblù anche l’attaccante Perpepaj che si trasferisce in prestito al Verbania. In bocca al lupo, Denis per questa tua nuova avventura!” Lo si legge in una nota della società di Caronno Pertusella. Perpepaj era approdato in corso della Vittoria durante il mercato estivo ed ora passa dunque alla formazione del vicino Piemonte, una delle avversarie dirette della Caronnese, visto che milita nello stesso girone di serie D; un club che oggi naviga in acqua un poco difficili e che sta quindi cercando di rinforzarsi.

La Caronnese milita nel campionato di serie D. Domenica scorsa è stata disputata la sedicesima giornata: Bra-Lucchese 0-1, Caronnese-Casale 3-3, Fossano-Savona 1-2, Lavagnese-Real Forte 0-1, Prato-Chieri 2-0, Seravezza-Ligorna 2-2, Vado-Borgosesia 2-2, Verbania-Sanremese 0-3, Fezzanese-Ghivizzano 2-2. Classifica: Sanremese 30 punti, Prato 29, Lucchese 28, Caronnese, Casale e Fossano 25, Real Forte 24, Chieri 23, Savona e Fezzanese 22, Borgosesia e Seravezza 20, Ghivizzano 17, Verbania e Bra 16, Ligorna 15, Vado 14, Lavagnese 11.

(foto: l’attaccante Denis Perpepaj)

18122019