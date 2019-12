Il Natale al Brollo, tra spettacoli, slitte e concerti

SOLARO – Un grande e bel successo la prima festa di “Natale del villaggio”, organizzata da associazioni, commercianti e amministrazione comunale, con la collaborazione del gruppo fotografico Cogli l’Attimo, al Vilaggio Brollo.

Tutto è iniziato con uno spettacolo di danza dei bambini all’interno del centro anziani Tre Quartieri, mentre più tardi, davanti alla chiesetta Madonna dei Lavoratori, sono stati proposti laboratori di fattoria didattica sull’apicoltura, truccabimbi e le associazioni e commercianti hanno offerto panettone, cioccolata, vin brûlé e l’immancabile panettone e tanti altri dolcetti in omaggio per i più piccoli, che hanno anche incontrato Babbo Natale sulla sua slitta trainata da…un poni! Dopo la benedizione del parroco, il lancio dei palloncini. “E’ stato un bellissimo pomeriggio – ha spiegato la sindaco Nilde Moretti – Grazie per tutte le persone, associazioni e commercianti che si sono impegnati per questo evento, auspicandoci che sia il primo di lunga serie insieme”.

Anche l’assessore Talpo, brollese da sempre e fin da subito in prima linea per organizzare questo evento, ha così commentato: “Grazie! Un grazie di cuore, un grazie sentito che voglio rivolgere a tutte le persone, che hanno collaborato per questa bellissima festa, grazie alle associazioni, ai commercianti e tutti quei cittadini che si sono spesi in questi mesi per realizzare questo momento molto sentito e apprezzato. Dal presepe, agli alberi che accendono il Brollo per finire con l’albero che è stato illuminato. Rende il nostro Brollo ancora più bello! È bello vedere persone così attive e dedite al bene! Non posso che dire grazie.. e perché no.. siamo solo all’inizio!”.

Infine, sempre al Brollo, sabato sera si è tenuto il concerto in Chiesa e l’amministrazione ha consegnato un riconoscimento al coro Harmonia Mundi per i suoi 20 anni.

23122019

(foto: Cogli l’Attimo)