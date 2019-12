SOLARO – Finale di annata in bellezza per gli Esordienti 2008 gialli dell’Universal Solaro che sono andati “in vacanza” nttendo in casa 11-1 la Bustese nell’ultima uscita prima della pausa natalizia. Hanno fatto tanti gol anche gli Esordienti 2008 rossi, nell’ultima stagione: larga vittoria nel derby contro la Robur Saronno, 12-2.

Per i Pulcini 2009 gialli l’ultima gara prima dello stop natalizio è stata decisamente impegnativa, in trasferta contro il Legnano, con vittoria dei portacolori della città del Carroccio ma con divertimento comunque assicurato per tutti. Per i Primi calci 2011 rossi amichevole con l’Ardor, con belle giocate e molte occasioni da gol. Ecco una panoramica, forzatamente parzialmente perchè le squadre sono proprio tantissime, dell’ultima uscita di alcune delle numerosissime formazioni del vivaio giallorosso, che costituiscono davvero il fiore all’occhiello dell’Universal Solaro, la cui formazione maggiore milita nel campionato regionale di Promozione.

(foto: alcune delle formazioni e dei giocatori dell’ampio e variegato settore giovanile dell’Universal Solaro)

24122019