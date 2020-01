GALLARATE / SARONNO – Missione compiuta per la squadra Esordienti delle Azalee, la società di calcio femminile condivisa fra Gallarate e Saronno. Alla luce del pari di ieri del Monza, le Azalee sono arrivate prime aggiudicandosi il campionato autunnale di categoria. Con un record di ben dieci vittorie ed un pari, proprio con le monzesi. Prossima appuntamento, il campionato primaverile di categoria nel quale la formazione locale cercherà di essere ancora assoluta protagonista. Cresce, dunque, il vivaio delle Azalee, e d’altra parte il calcio femminile è uno sport in ascesa anche da queste parti; e sono tante le giovani che si sono avvicinate a questa disciplina. La formazione maggiore delle Azalee partecipa al campionato nazionale di serie C.

Classifica finale campionato autunnale Esordienti calcio femminile: Azalee 31 punti, Monza 29, Real Meda 28, Riozzese 15, Real Meda B 14, Pro Sesto 12, Orobica 10, Acf Como 9, Monterosso 8, Cologno 7, Milan Ladies 4.

(foto di gruppo per la formazione Esordienti delle Azalee)

