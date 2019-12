SARONNO – Come sempre ha trovato posto accanto all’altare di Santa Rita: stiamo parlando del grande presepe della chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà a Saronno. Lo si può visitare nei normali orari di apertura del tempio sacro, e tanti lo hanno già fatto. Lo hanno realizzato i volontari parrocchiali ed oratoriani, che si sono messi al lavoro, nel “concept”, subito dopo l’estate. Con gli ultimi dettagli che sono dei giorni scorsi quando la loro opera è stata completata, per creare il presepe come sempre è stato per tutti necessario anche improvvisarsi artigiani, perchè quasi tutto è stato fatto a mano.

“Rappresenta una ipotetica città, punto di contatto fra i giorni nostri e la Palestina di allora – spiegano i volontari – Una città viva e vitale, c’è anche il mercato, impegnata in una quotidianità che viene “scossa” Natività, un evento del quale però non tutti sembrano rendersi conto”.

(foto: alcuni immagini del “making” del presepe della chiesa prepositurale di Saronno e la benedizione del prevosto, monsignor Armando Cattaneo)

