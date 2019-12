SARONNO – Via Varese, il verde incolto è “strabordante”, ci vorrebbe poco a pulire e l’Associazione artigiani e commercianti organizzati si mette a disposizione. “Siepi e alberi dei privati spesso superano le recinzioni e rendono difficile il passaggio – fa notare il presidente di Assarcom, Michele Castelli – Penso ad esempio alla zona fra via Milano e via Varese, dove ci sono anche ampi spazi dismessi, dove il verde si è molto “allargato” creando evidenti problemi”.

Prosegue Castelli: “Il degrado va combattuto a trecentosessantra gradi ed in questo caso non è assolutamente difficile dare un migliore aspetto a quella parte di città. Sia chiamando i privati alle loro responsabilità, sia con interventi ad hoc dove necessario. Noi potremmo anche dare una mano, in molti casi basta davvero qualche potatura per riportare la situazione, anche dal punto di vista visivo e dell’estetica, alla piena normalità”.

(foto: un angolo di via Varese, nei pressi dell’incrocio con via Milano)

